Pólo: preparo e físico de super-homens Chega a ser irritante o que os jogadores de pólo aquático da seleção brasileira conseguem fazer dentro da piscina. A partida, que em ligas mundiais tem quatro tempos de nove minutos, dura cerca de uma hora. Isso porque o cronômetro pára a cada falta ou interrupção de jogada. Os atletas, que se dividem entre o trabalho e os treinos em uma rotina maluca, podem perder de 2 a 4 quilos por jogo. Nadam de um lado para o outro ? os contra-ataques são muito rápidos; os pés não podem tocar o fundo da piscina; para arremessar, o corpo é projetado para fora da água; a disputa pela bola envolve empurrões, safanões, ?caldos?, joelhadas e intimidação. ?São verdadeiros super-homens?, define o preparador-físico da seleção, Cláudio Morgado. ?Por causa da rotina de trabalho, treinam em horários livres. Além disso, o pólo é um dos esportes mais difíceis e cansativos. O condicionamento físico é essencial.? Morgado, que inclui o triatlo entre as modalidades mais desgastantes ? não há substituição, ao contrário do pólo ? e a ginástica olímpica entre as mais complexas, explica que os atletas de pólo trabalham o corpo inteiro. São fortes do pescoço ao tornozelo. No jogo, as pernas são fundamentais, responsáveis por jogar o corpo para o alto na hora do arremesso. ?Mas nos treinos trabalham mais braços, costas, peito, abdome e ombro. Até porque a parte superior é mais complexa e a malhar as pernas é mais monótono.? Os jogadores de pólo fazem muita musculação ? com pausas às vésperas de grandes torneios ? e natação. Muitas vezes, são seus próprios treinadores. Tem atleta que malha às 6 horas, antes do trabalho. Os centrais ? também conhecidos como banheiras ? têm as costas mais largas, estilo armário. ?O Gabriel e o Yansel, que são os centrais, o João, o marcador de centro, e o Pará, o goleiro, são os mais fortes da seleção.? Yansel Galindo e Gabriel Reis se revezam como centrais. Não conseguem ficar mais de quatro minutos sem descansar. ?É preciso muita explosão. Lutamos com o marcador o tempo inteiro. Nosso jogo é mais violento porque constantemente disputamos posição. Além disso, temos de trabalhar na defesa também. Marcamos os centrais adversários?, comenta Yansel, de 32 anos, 1,93 metro e 103 quilos, dono de uma loja de artigos esotéricos no Rio, que já perdeu a conta das vezes que saiu da piscina machucado. ?É importante ressaltar que, apesar disso, o esporte não é violento. A água amortece o impacto e as disputas fazem parte do jogo.? As contusões são mais freqüentes nos ombros, cotovelos e punhos. Gabriel, de 19 anos, 1,83 m, e 95 kg (os companheiros dizem que ele pesa mais de 100 kg, por causa do pneuzinho), afirma que malha as costas tanto quanto os outros, mas tem de trabalhar mais as pernas do que os demais. Define sua posição como a mais ingrata do pólo. ?Na piscina, luto pela sobrevivência. Não temos descanso como o Romário, por exemplo, que fica parado na banheira, esperando a bola. Até parado a gente faz força?, declara o atacante, que por causa do aparelho fixo nos dentes, machuca a boca constantemente. ?Nós é que cavamos faltas. Quando a bola cai na nossa mão é gol na certa.?