Pólo: técnico define seleção para Liga O técnico Carlos Eduardo Carvalho, o Carlinhos, definirá neste sábado o grupo de atletas que disputará a Liga Mundial, dias 27, 28 e 29, na reformada e aquecida piscina do parque aquático do Pacaembu, em São Paulo, que não recebe uma competição internacional há quatro décadas. Do grupo de 18, Carlinhos poderá ter de cortar cinco jogadores. ?Talvez eu possa inscrever dois a mais na Liga?. Os grupos poderão ser diferentes para o Mundial de Desportos Aquático, em Barcelona, Espanha, a partir de 12 de julho, e os Jogos Pan-Americanos de São Domingos, em agosto. O Brasil vai jogar a Liga Mundial pelo grupo A, contra Grécia (dia 27), Itália (28) e Holanda (29). Os jogadores da seleção serão dispensados no domingo e se reapresentam na segunda-feira, para concentração no Hotel Meliá, de Higienópolis, onde estarão também todas as seleções. Os italianos, favoritos no grupo, chegam na segunda-feira, os holandeses na terça-feira e os gregos na quinta-feira, véspera da competição. Os jogos serão sempre às 10 horas e às 11h30, com entrada pelo portão 23 do Pacaembu (as arquibancadas tem 3.000 lugares). REGRAS - No jogo, uma partida tem quatro períodos de 7 minutos cada. Em qualquer paralisação, o cronômetro é parado, como no basquete. Cada time tem 35 segundos de posse de bola para o ataque. Cada time pode pedir dois tempos por jogo, quando tiver a posse de bola. As equipes trocam de lado e de banco no intervalo do jogo, ao fim do segundo quarto. Em caso de empate há prorrogação. As partidas são apitadas por dois árbitros, dois juízes de gol (os bandeirinhas), dois cronometristas e dois secretários que, na mesa de jogo, marcam o tempo de jogo, de posse de bola, de exclusão temporária de jogadores, sinalização por apito no fim de cada período, registro dos autores dos gols, etc. A bola pesa cerca de 400, 450 gramas e uma circunferência de 68 a 71 centímetros. Cada time terá 7 jogadores na piscina, um dos quais é o goleiro, com touca vermelha, de número 1. O grupo tem 13 atletas , seis no banco de reservas.