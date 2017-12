Polonês será rival de Torben no Match Race Os melhores velejadores do País disputam, a partir de amanhã, a terceira e última etapa do Match Race Brasil, na Baía de Guanabara, no Rio. Uma das atrações será o polonês Karol Jablonski, segundo colocado do ranking mundial de match race da Federação Internacional de Vela (Isaf), convidado pela organização. O objetivo é dar mais trabalho à tripulação comandada por Torben Grael, campeã antecipada e ainda invicta na competição.