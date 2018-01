Polonesa quebra recorde no atletismo A polonesa Justyna Bak quebrou o recorde mundial dos 3000 metros com obstáculos, nesta segunda-feira, durante o Grande Prêmio de Nice, na França. Bak percorreu a distância em 9m25s31, batendo a marca da romena Cristina Iloc-Casandra (9m40s20), conseguida em agosto do ano passado. A segunda colocada da prova de hoje, a queniana Irene Limika também superou o antigo recorde, marcando o tempo de 9m39s51.