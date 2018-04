Polônia ganha ouro na natação A polonesa Othylia Jedrzejczak conquistou a primeira medalha de ouro para o seu país nos Jogos de Atenas ao vencer a final dos 200m borboleta do torneio de natação, nesta quarta-feira com o tempo de 2m06s05. A medalha de prata foi para a australiana Petria Thomas, com 2m06s36, e a de bronze para japonesa Yuko Nakanishid, com 2m08s04