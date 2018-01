Polônia vence Cuba pela Liga Mundial A Polônia derrotou, nesta sexta-feira, Cuba por 3 sets a 2 - parciais de 23/25, 26/24, 25/16, 22/25 e 15/13 -, no primeiro jogo da fase final da Liga Mundial de vôlei masculino, que está sendo disputada na Sérvia e Montenegro. Com o resultado, os poloneses enfrentarão na semifinal, neste sábado, o perdedor da partida entre Brasil e Sérvia e Montenegro. Os cubanos, por sua vez, terão pela frente o vencedor do confronto entre brasileiros e sérvios. Quem ganhar o título da Liga Mundial levará para casa um prêmio no valor de US$ 1 milhão. O Brasil, que já levantou a taça por quatro vezes, é o favorito.