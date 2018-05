Poluição da Baía de Guanabara ainda preocupa atletas para a Olimpíada

RIO - A Baía de Guanabara é um dos principais alvos das críticas contra a organização da Olimpíada do Rio. O local será sede das competições de vela e do primeiro evento-teste para os Jogos, em agosto. Atletas e federações estrangeiras da modalidade já demonstraram insatisfação com a qualidade da água e alertaram mais de uma vez para o risco de algum competidor contrair uma doença no local, por causa da poluição. Também já deixaram claro o temor de que as provas possam ser comprometidas pelos detritos flutuantes na Baía.

Na manhã desta quinta-feira, o novo secretário estadual do Meio Ambiente do Rio, Carlos Portinho, tentou amenizar o problema. Ele afirmou que utilizará ecobarreiras e ecobarcos para conter o lixo flutuante e garantiu que, de acordo com estudos feitos pelo Instituto Estadual do Meio Ambiente (Inea), não existe qualquer risco de os atletas serem contaminados pela poluição da água da Baía. "Todas as análises garantem que a qualidade da água nos locais de competição é muito boa."

As provas serão realizadas na boca da Baía, região em que há maior renovação das águas. Apesar disso, é possível observar manchas no local e, às vezes, sentir odor de esgoto. A situação é ainda pior na Marina da Glória e na Praia de Botafogo, local com forte despejo de esgoto sem tratamento e de onde sairão os barcos para as provas.

O governo estadual prometeu aos organizadores dos Jogos que até 2016 no mínimo 80% do esgoto despejado na Baía será tratado. Nos últimos quatro anos, a capacidade de tratamento aumentou de 20% para 40%, mas, para chegar à meta, é preciso dobrar a atual capacidade, o que será um grande desafio, já que restam apenas dois anos para a Olimpíada.

Questionado pelo Estado sobre a possibilidade de o objetivo não ser alcançado, Gelson Serva, coordenador executivo do Programa de Saneamento da Baía de Guanabara da Secretaria de Meio Ambiente, demonstrou preocupação.

"Não tem milagre, o grande problema é saber administrar uma possível frustração. Mas agora nós temos um rumo, um norte. Nós vamos acelerar por conta da Olimpíada, que vai trazer esse grande benefício para o Rio. É um benefício que não tem volta." Na opinião do coordenador, a cidade vai sair ganhando com o "legado" da limpeza da Baía de Guanabara.