Poluição, inimiga número 1

O maior temor das autoridades chinesas durante os Jogos de 2008 não são os protestos políticos nem os atentados terroristas, e sim a meteorologia. O Comitê Olímpico Internacional (COI) já fez duas advertências nos últimos três meses de que pode adiar ou mesmo cancelar algumas provas olímpicas ao ar livre - entre elas a maratona, a marcha atlética e o triatlo - caso o índice de poluição em Pequim esteja acima do tolerável no dia de disputa dessas modalidades. A qualidade do ar da capital chinesa - uma das cidades mais poluídas do mundo - causa preocupação por causa da época de disputa dos Jogos, durante o verão no Hemisfério Norte. Em agosto, Pequim costuma enfrentar temperaturas elevadas (acima de 30°C), com umidade relativa do ar na faixa de 90%. Se nos Jogos as condições forem desfavoráveis à dispersão dos poluentes (ou seja, se não chover), a cidade deverá ficar envolta numa nuvem sufocante que, segundo o COI, poderá atrapalhar o desempenho ou colocar em risco a saúde dos atletas. Federações de atletismo dos EUA, Austrália e Grã-Bretanha decidiram que seus fundistas ficarão alojados fora de Pequim até as vésperas dos Jogos, para que não fiquem expostos à poluição. O Brasil também estuda fazer no Japão o período de adaptação ao fuso horário asiático dos atletas da maratona. Quem já competiu em Pequim sabe que o COI não está exagerando. "Não sei o que é pior: o calor, a umidade ou a poluição", resume Reginaldo Oliveira Campos Júnior, de 20 anos, que disputou em agosto do ano passado a prova dos 10 mil metros na capital chinesa, pelo Campeonato Mundial Juvenil. O treinador Adauto Domingues acha que, nessas condições, os atletas brasileiros levarão vantagem. "Eles ao menos estão mais acostumados a correr com calor e umidade", diz. O governo chinês investiu US$ 12,3 bilhões nos últimos seis anos em medidas para controlar a poluição de Pequim. Nesse período, trocou cerca de 1.100 usinas termoelétricas alimentadas a carvão por gás, retirou 200 indústrias e substituiu 2 mil ônibus e 5 mil táxis velhos. A propaganda oficial também alardeia o plantio de árvores nas margens dos rios e rodovias que saem da capital e o reflorestamento das áreas montanhosas de seu entorno, para conter as tempestades de areia que vêm do norte do país, cada vez mais desertificado. Os problemas persistem porque a economia continua crescendo de forma frenética, provocando mais poluição - só na capital, a frota ganha mil novos carros por dia. O boom da construção civil também contribui para o cenário de poeira no ar que paira sobre Pequim em qualquer época do ano.