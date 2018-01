Poluição não atrapalha o evento-teste da vela para Olimpíada

No último domingo, um vídeo publicado na internet chamou atenção para o despejo de um líquido escuro próximo ao local onde ocorrem as regatas. Nesta segunda-feira, a Companhia Estadual de Águas e Esgoto (Cedae) informou ter visitado o local e afirmou que o líquido despejado não era esgoto, mas sim água de algum condomínio descartada irregularmente junto com produtos de limpeza.

Enquanto isso, na competição os brasileiros estão tendo desempenho apenas regular nas dez categorias. O melhor resultado até o momento é o de Martine Grael e Kahena Kunze, que estão em terceiro lugar após quatro regatas na classe 49erFX. Na Laser, Robert Scheidt é o sexto após cinco regatas disputadas. Na classe RS:X Patrícia Freitas está em sétimo em sétimo após seis regatas, enquanto Ricardo Santos, o Bimba, é o oitavo.