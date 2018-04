Ponte faz mistério, mas não deve ter grandes surpresas A Ponte Preta não deve ter novidades no jogo contra o Corinthians. Apesar de tentar esconder a escalação com treinos fechados durante toda a semana, o técnico Guto Ferreira não tem muito o que despistar. O substituto do meia Ramírez, que tem contrato com o Corinthians e, por isso, está impedido de jogar, deve mesmo ser o atacante Rildo.