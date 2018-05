Ponte Preta apresenta goleiro César, do Flamengo, e aguarda por Reinaldo

César, de 24 anos, realizou exames médicos na manhã desta quinta-feira e será emprestado pelo Flamengo até dezembro deste ano, sem ônus para o time campineiro, que só vai arcar com salários de R$ 50 mil. Ele chega para ser titular, já que Matheus e João Carlos, titulares nas primeiras rodadas, não agradaram.

Nos próximos dias, o lateral-esquerdo Reinaldo, que estava encostado no São Paulo, vai realizar exames médicos e assinar contrato. Contra o Santos, o titular Gilson sofreu uma lesão muscular e, como não tem substituto, o técnico Vinícius Eutrópio teve que escalar o lateral-direito Jefferson improvisado diante do Linense, no empate por 2 a 2.

Com essas duas contratações e as inscrições do volante Ferrugem e do meia Ravanelli, o clube tem apenas mais duas vagas para serem preenchidas. Os dirigentes estão em busca de um zagueiro e um meia, já que Cristian continua lesionado.

Nesta quinta-feira, a diretoria pontepretana bancou a permanência do treinador após reunião realizada no estádio Moisés Lucarelli. O gerente de futebol Gustavo Bueno disse confiar no trabalho de Vinícius Eutrópio e pediu calma aos torcedores.

Com apenas um ponto em três jogos, a Ponte Preta ocupa a lanterna do Grupo B e a 18.ª posição na classificação geral, figurando na zona de rebaixamento para a Série A2. A expectativa é pela primeira vitória contra o Botafogo, neste domingo, às 19h30, em Campinas, pela quarta rodada.