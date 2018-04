Ponte Preta, Atlético-PR e Juventude avançam às oitavas da Copa do Brasil

Em Campinas (SP), no estádio Moisés Lucarelli, com seus times titulares, a Ponte Preta goleou o Figueirense por 5 a 0 e garantiu a sua vaga porque na ida tinha empatado sem gols. Os gols foram marcados por Thiago Galhardo (duas vezes), Douglas Grolli, Matheus Jesus e Roger. O time campineiro ainda perdeu um pênalti cobrado por Roger e defendido por Thiago Rodrigues. O clube catarinense agora vai tentar a sorte na Copa Sul-Americana.

Na Arena Condá, em Chapecó (SC), Chapecoense e Atlético Paranaense empataram por 1 a 1 e a vaga ficou com o time de Curitiba, que tinha empatado em casa por 0 a 0 e fez um gol fora. O time catarinense vai ter como consolo uma vaga na Sul-Americana, na qual em 2014 chegou às semifinais. Lucas Gomes fez a festa da torcida local no início do jogo, mas Walter empatou no segundo tempo.

Na cidade de Belém, no Pará, o estádio da Curuzu estava cheio, mas o Paysandu decepcionou ao perder para o Juventude por 2 a 1. O visitante saiu na frente com um gol contra de Roniery no primeiro tempo. Celsinho empatou na etapa final, mas Wallacer fez o gol da vitória aos 45 minutos. O time paraense não perdia há 12 jogos - dois pela Copa do Brasil e 10 pela Série B do Campeonato Brasileiro. A vaga ficou com o time gaúcho porque houve empate sem gols em Caxias do Sul (RS).

SORTEIO - Cruzeiro, Vasco e Botafogo-PB já tinham garantido as suas vagas em campo. Seis times estão pré-classificados, sendo cinco por terem participado da Copa Libertadores - São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro e Grêmio - e o Internacional, que foi o quinto colocado do Brasileirão do ano passado.

O sorteio dos cruzamentos vai acontecer na próxima terça-feira na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio. Os 16 participantes vão ser divididos em dois grupos. De um lado os seis pré-qualificados mais os dois melhores vindo do campo, através do ranking nacional de clubes da CBF. Do outro lado os outros oito times.

NESTA QUINTA - O último classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil será conhecido nesta quinta-feira. Fortaleza e América-MG encerram a terceira fase às 21 horas, na Arena Castelão, em Fortaleza, em jogo válido pela rodada de volta, para definir quem vai avançar.

O primeiro jogo entre os times foi há cerca de três semanas, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Na ocasião, o América-MG venceu por 1 a 0. Para se classificar, o time mineiro precisa de um empate ou uma vitória simples. Além disso, se classifica mesmo se for derrotado por um gol de diferença desde que marque um gol fora. Uma vitória cearense por 1 a 0 é o único resultado que leva a decisão para os pênaltis.