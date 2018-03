Ponte Preta: Fé no time que foi vice no Paulistão Nome: Associação Atlética Ponte Preta Fundação: 11/8/1900 Presidente: Sérgio Carnielli End: Pça. Dr. Francisco Ursaia, 1900 - Campinas Site: www.pontepretaesportes.com.br O técnico Sérgio Guedes driblou a descrença geral e reergueu a Ponte Preta, tanto que o clube chegou à final do Campeonato Paulista - perdeu para o Palmeiras. Apesar da goleada na final, o treinadorconfia na base que formou para fazer bom papel na Série Bl. Se no ano passado a Ponte Preta não foi tão bem, agora deve lutar pelo acesso, ainda mais que conta com o entusiasmo da torcida de volta. Em campo é o meia canhoto Renato quem puxará a equipe para os gols. Destaque neste Paulistão, ele tem a missão de armar as jogadas. TÉCNICO:Sérgio Guedes >títulos importantes: nenhum >último clube: São Carlos ESTÁDIO: Moisés Lucarelli Localização: Pça. Dr. Francisco Ursaia, 1900 - (SP) Capacidade: 20.028 pessoas Inauguração oficial: 12/9/1948 ELENCO GOLEIROS Aranha, Dênis e Diego ZAGUEIROS Jean, César, João Paulo, Célio, Alexandre Black LATERAIS Raulen, Vicente, Eduardo Arroz e Fabinho MEIO-CAMPISTAS Deda, Bilica, Ricardo Conceição, Gercimar, Renato, Renan, Giuliano, Éverton, Ezequiel, Rafael Ueta e Fabiano. ATACANTES Wanderley, Luis Ricardo, Danilo Neco, Marcelo Soares, Leandro e Danilo Luis.