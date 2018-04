Ponte Preta fica no 0 a 0 com o Mogi Em um jogo de muita marcação e bastante empenho das duas equipes, no Estádio Décio Vitta, em Americana, Ponte e Preta e Mogi Mirim empataram por 0 a 0. As maiores emoções aconteceram no segundo tempo. O Mogi, com um volume de jogo maior, criou e perdeu as melhores chances da partida.