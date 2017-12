Ponte Preta perde para o Audax em jogo-treino e técnico pede paciência

Para o técnico da Ponte Preta, Felipe Moreira, o momento é de "construção da equipe" e, para tanto, será necessário "muita compreensão e paciência da torcida". Desta maneira, ele se antecipou a eventuais críticas que o time possa receber neste início de temporada, temendo alguma reação negativa após a derrota para o Audax, por 2 a 0, nesta quarta-feira, em jogo-treino realizado no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

Embora tenha mantido o esquema 4-1-4-1 adotado ainda na temporada passada por Eduardo Baptista, recém-contratado pelo Palmeiras, o novo comandante aproveitou para testar vários jogadores novatos no clube como o volante Jadson e o atacante Ramon. Além disso, procurou utilizar o máximo de jogadores, tanto que escalou times distintos em cada tempo do treinamento.

"Os jogadores que já trabalharam conosco em 2016 já sabem como fazemos. Então é importante a gente aclimatar estes reforços que precisam de mais entrosamento", argumentou Moreira. Ele optou por escalar três volantes (João Vitor, Wendel e Jadson) e poderá repetir esta formação diante do Palmeiras, domingo, em outro jogo-treino em Campinas nesta sua pré-temporada.

Os gols do Audax foram marcados por Denilson e Mateus Vargas, um em cada tempo. O visitante demonstrou maior desenvoltura em campo, diante da Ponte Preta mais acanhada e preocupada com o sistema de marcação. "Isso é natural porque primeiro nós precisamos marcar e depois sair em velocidade ao ataque", finalizou o técnico. O jogo-treino desta quarta teve portões fechados, apenas com a presença da imprensa liberada para entrar no Moisés Lucarelli.