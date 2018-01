Popó abandona luta no 8.º round e Juan Diaz unifica títulos Acelino "Popó" de Freitas perdeu o título de campeão mundial da Organização Mundial de Boxe (OMB) para o norte-americano Juan Diaz, na noite deste sábado, por abandono após o oitavo round da luta disputada no Foxwoods Casino, em Mashantucket, nos Estados Unidos. O brasileiro teve dificuldades com o adversário na luta e Diaz, assim, unifica o cinturão da OMB com o da Associação Mundial de Boxe (AMB), que lhe pertencia. A decisão de abandonar a luta foi do técnico, Oscar Suarez. ?Eu parei a luta, pois não queria que ele [Popó] se machucasse. No último golpe, ele não se recuperou. Eu vi nos olhos dele que ele não queria continuar lutando??, disse. O adversário de Popó já estava vencendo, na opinião dos três jurados, por 77 a 75, 79 a 73 e 76 a 75. Diaz conquistou sua 32ª vitória, em igual número de combates. E o brasileiro perdeu pela segunda vez na carreira, de 40 lutas - 38 triunfos. Diaz teve o domínio da luta, buscando encaixar golpes com a esquerda e mantendo o brasileiro sempre nas cordas. Apostando numa tática agressiva, talvez por estar surpreso com a força ofensiva do adversário, Popó tentava atacar, mas pouco conseguiu. Em dois rounds, no quinto e no derradeiro oitavo, quase derrubou o brasileiro, graças a duas seqüências bem encaixadas com a esquerda. Com esta derrota, a chance de Popó voltar a conquistar um título mundial é pequena, pois vai cair no ranking. Ele, que já havia ameaçado abandonar a carreira no ano passado, deve anunciar seu futuro em breve. Nunes abre a noite com vitória Na luta anterior, o brasileiro Agnaldo Nunes manteve o título norte-americano dos superpenas, superando Carlos Navarro (EUA) por unanimidade nos pontos. Foi sua 18.ª vitória na carreira. Agora, ele subirá no ranking da AMB e poderá ter a chance de disputar um título mundial.