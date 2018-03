Popó anuncia que vai se casar O lutador Acelino Popó de Freitas afirmou, no Aeroporto Internacional do Rio/Galeão, hoje de manhã, pouco antes de viajar para Salvador, que vai ser casar com a noiva Eliana Guimarães, com quem estava tendo problemas de relacionamento que estariam afetando a sua carreira. O boxeador explicou que pediu Eliana em casamento durante sua permanência no Rio e ela aceitou. "Até junho sai casamento", garantiu. Popó negou que o seu relacionamento com a noiva seja o motivo para a sua não participação na luta de sábado contra o húngaro Lazlo Bognar. "Não estou com a cabeça boa por causa de problemas com treinador, empresário...". Representantes da Organização Mundial do Boxe (OMB) garantiram que o lutador não corre o risco de perder o título mundial do superpenas.