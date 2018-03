Popó casa amanhã no civil O campeão dos superpenas Acelino Popó Freitas foi finalmente nocauteado pela bela Eliana Guimarães. Depois de encontros e desencontros os dois vão se casar amanhã (24) na residência da noiva, o Edifício Residencial Aquários, situado no bairro Pituba, orla marítima da capital baiana. A cerimônia civil será simples, para um grupo seleto de 60 amigos e a imprensa não terá acesso. Após a cerimônia, o casal posará para fotos. A união religiosa deve ocorrer no dia 24 de julho sem restrições à presença de pessoas. Não haverá lua-de-mel nem extravagâncias por enquanto, informou a assessoria do pugilista. Ele volta aos treinamentos na sexta-feira visando a luta contra o cubano Joel Casamayor, pela unificação do título dos superpenas, marcada para 14 de julho em Las Vegas. Um rompimento temporário com a noiva perturbou Popó no início do mês a ponto de o fazer cancelar a luta contra o húngaro Lazlo Bognar. A desistência resultou numa advertência ao pugilista baiano.