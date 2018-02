Popó chega a São Paulo para combate Depois de dois meses de intenso treinamento em San Antonio, no Texas, o boxeador Acelino ?Popó? Freitas desembarcou na manhã desta quinta-feira no Aeroporto Internacional de Cumbica acompanhado de seu técnico porto-riquenho Oscar Suarez e do brasileiro Ulisses Pereira. O pugilista fica em São Paulo até o dia 11, quando enfrenta no ginásio do Ibirapuera o argentino Fernando David Saucedo. Em caso de vitória, Popó vai enfrentar em abril ou maio o norte-americano Julio Diaz pelo cinturão dos leves da Federação Internacional de Boxe (FIB).