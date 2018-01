Popó chega e faz planos para o futuro Quatro dias após sagrar-se campeão mundial dos leves, versão Organização Mundial de Boxe (OMB), o boxeador Acelino ?Popó? Freitas desembarcou nesta quinta-feira por volta do meio-dia, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, com vários projetos para 2004, tanto dentro quanto fora do esporte. Entre seus planos está a ?fabricação? de um bebê no próximo mês. O retorno aos EUA para estudar inglês também é prioridade do atleta baiano. Ele deve voltar em fevereiro, possivelmente à Filadélfia. Popó revelou que pretende inaugurar uma nova academia em Salvador (ele já tem uma na capital baiana e outra em Goiânia) e futuramente uma em São Paulo. ?O meu futuro quem decide sou eu, os meus empresários e advogados me apresentam tudo, mas quem assina sou eu. Tenho muitas pessoas que dependem de mim e só de neto minha mãe tem 20?, disse. Quando perguntado sobre a sua importância para o esporte brasileiro, o pugilista caiu em prantos. Lembrou que teve dificuldades na infância, passou fome e se sente agora realizado. ?Como pai, filho, marido e atleta?, frisou. Combate - Confiante, ele pretende voltar aos ringues em abril. Revelou que tem proposta da HBO para lutar com quem quiser, quando quiser, onde quiser. Mas também estuda propostas da Showtime e de um canal pay-per-view norte-americano. Além desse combate, o campeão mundial dos leves da OMB deseja fazer mais duas lutas no segundo semestre. Lesão - Popó adiantou que vai fazer uma raspagem ou se precisar a retirada do osso do nariz. Segundo ele, os médicos prometeram a recuperação em uma semana.