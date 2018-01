Popó descarta revanche com Casamayor O canal norte-americano Showtime exige, mas o boxeador brasileiro Acelino "Popó" Freitas descarta a possibilidade de uma revanche com o cubano Joel Casamayor, dia 3 de janeiro. "Casamayor precisa de Popó, mas Popó não precisa de Casamayor", afirmou Antonio Garrido, advogado do campeão mundial dos superpenas pela Associação Mundial e Organização Mundial de Boxe. Segundo Garrido, o jeito catimbeiro de Casamayor, cheio de ameaças dentro e fora do ringue não agrada o lutador brasileiro. "Popó está preocupado com sua imagem. Ele quer fazer de seus combates momentos importantes para o esporte nacional. E diante de Casamayor iria ter de se preocupar em se esquivar de cabeçadas e cotoveladas", afirmou o advogado, lembrando a atuação faltosa que Casamayor teve diante do norte-americano Diego Corrales, dia 4, quando venceu por nocaute técnico. Casamayor perdeu para Popó em janeiro de 2000,em Las Vegas, o título mundial da AMB, por pontos, após 12 assaltos. "No planejamento de Popó não interessa mais lutar entre os superpenas, sua próxima luta será entre os leves", disse Garrido. A categoria dos leves não é uma novidade para Popó. Das 34 vitórias em seu cartel invicto, 15 foram entre os leves. "Temos várias propostas e vamos analisar a melhor", afirmou Art Pellullo, nos Estados Unidos, empresário que cuida da carreira internacional de Popó. O pugilista grava na terça-feira um programa piloto na Rede Globo. O nome ainda não está definido, mas pode ser "Boxe Espetacular" ou "Popó". O programete será parte do programa "Esporte Espetacular" e Popó vai apresentar e comentar lutas históricas e fatos da nobre arte. A Rede Globo tenta comercializar o produto para colocá-lo no ar ainda este ano. Casado - Popó está novamente com Eliana, com quem ficou separado cerca de cinco meses. "Eles voltaram a se falar há um mês e estão muito felizes juntos. A volta com Eliana deixou o Popó muito equilibrado psicologicamente", afirmou Garrido. Caso Popó lute dia 3 de janeiro, nos Estados Unidos, sua preparação para o combate terá início dia 2 de novembro, provavelmente em Porto Rico.