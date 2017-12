Popó deve disputar título em novembro Está tudo praticamente certo para que Acelino Popó Freitas dispute o título mundial dos leves da Associação Mundial de Boxe, diante do norte-americano Juan Diaz, de 21 anos, invicto, que soma 28 vitórias, com 14 nocautes, em novembro. "A luta deve ser mesmo nos Estados Unidos", afirmou Popó, que venceu sua última luta, dia 16, em Salvador, diante do panamenho Fabian Salazar, em 2min11. Caso Popó vença Diaz - segundo o empresário Artur Pelullo, em Las Vegas ou o Foxwodds Casino, em Connecticut -, conquistará o quarto título mundial. O pugilista baiano foi campeão dos superpenas e dos leves pela Organização Mundial e dos superpenas pela Associação Mundial de Boxe. Popó x Diaz será transmitida pelo canal pay-per-view da ESPN para os Estados Unidos. No Brasil, o combate pode ser transmitido pela Globosat ou pela Bandeirantes. Antes da luta com Salazar, Popó disse para a Agência Estado que o combate do fim do ano poderá ser o último da carreira. "Tudo vai depender do meu desempenho", disse o pugilista de 29 anos, que gostaria de trazer a disputa para Salvador. Se não houver acordo com Diaz, Popó tem outras duas possibilidades. Ele pode enfrentar o norte-americano Leavander Johnson, campeão pela Federação Internacional de Boxe. Uma revanche com Diego Corrales, para quem Popó perdeu em agosto passado, por enquanto está descartada, pois o norte-americano vai enfrentar o mexicano Jose Luis Castillho, dia 8 de outubro.