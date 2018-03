Popó deve enfrentar Corrales em junho Acelino "Popó" Freitas deve voltar aos ringues no dia 26 de junho. O adversário ainda não está definido, mas deve ser o norte-americano Diego Corrales, que no último dia 6 derrotou o cubano Joel Casamayor. "Existe também a possibilidade de eu enfrentar de novo o mexicano Javier Jauregui (campeão pela Federação Internacional de Boxe)", afirmou o pugilista, referindo-se ao combate de janeiro de 2000, no Credicard Hall, em São Paulo - na ocasião, o brasileiro venceu por nocaute no primeiro assalto. Popó viaja neste domingo à noite para os Estados Unidos, acompanhado de sua mulher Eliana, um tradutor e um manager. Na segunda-feira, será homenageado em Miami como um dos brasileiros que mais se destacaram em território norte-americano em 2003. Na quinta-feira, juntamente com o empresário Arthur Pellullo, o campeão mundial dos leves pela Organização Mundial de Boxe (OMB) tem reunião marcada com os diretores do canal HBO. O contrato com o canal Showtime, pelo qual o brasileiro realizou seis duelos, terminou em janeiro. "Vou ouvir a proposta deles (HBO), depois vou me reunir com meu empresário, treinador e minha esposa para decidir o melhor para minha carreira", disse o pugilista de 28 anos, que passou o fim de semana em São Paulo. Popó participou da transmissão da Rede Globo no combate entre Shane Mosley e Winky Wright na madrugada de domingo e durante o dia teve reunião com dois patrocinadores. Uma com um fornecedor de aparelhos de musculação e outra com o supermercado que o está apoiando financeiramente.