Popó deve lutar com argentino em agosto O boxeador brasileiro Acelino Popó Freitas deve voltar aos ringues dia 9 de agosto diante do argentino Jorge Barrios, provavelmente em Miami. O anúncio foi feito pelo empresário Art Pelullo, que organiza a carreira do lutador campeão mundial dos superpenas, versão Associação Mundial de Boxe e Organização Mundial de Boxe. ?Ainda não é oficial, mas é muito provável. A data pode ser o primeiro sábado de agosto (dia 2)?, afirmou Antonio Garrido, advogado de Popó. Barrios é o segundo no ranking da Organização Mundial de Boxe e soma 39 vitórias (29 nocautes), um empate e uma derrota. Popó segue invicto, com 33 vitórias (30 por nocaute).