Popó deve lutar em dezembro no Brasil O boxeador brasileiro Acelino Popó Freitas deve lutar dia 21 de dezembro no Brasil. Empresários do lutador e de empresas brasileiras estão reunidos nos Estados Unidos para acertar os últimos detalhes. O anúncio oficial poderá ser feito neste fim de semana. Popó, que fez sua última luta dia 3 de agosto, vitória por pontos diante do nigeriano Daniel Attah, deverá enfrentar o mexicano Goyo Vargas. O combate poderá ocorrer no Estádio do Morumbi.