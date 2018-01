Popó deve pegar Julio Diaz em novembro Acelino Popó Freitas deve lutar dia 19 de novembro, em Connecticut, Estados Unidos, contra o norte-americano Julio Diaz, campeão pela Federação Internacional de Boxe. "Devo ter uma definição do Pellullo (Arthur, empresário) na semana que vem", disse Popó, que neste sábado tornou-se pai de Acelino Popó Guimarães Freitas, filho do pugilista com a empresária Eliana Guimarães. A próxima luta de Popó valendo título mundial será transmitida pelo sistema pay-per-view da Globosat. Desta forma, Pellullo mantém seu acordo, fechado desde a derrota de Popó para Diego Corrales em agosto do ano passado, com a empresa de comunicação. Segundo o ex-campeão dos superpenas e leves, Pellullo teria oferecido a data de 1º de outubro, mas Popó considera "muito próximo". "Preciso de mais tempo de preparação, inclusive com viagem para os Estados Unidos", afirmou o boxeador. Popó só lutou uma vez este ano e foi em 16 de julho, quando nocauteou o panamenho Fabian Salazar, no primeiro round, em Salvador, com transmissão da TV Bandeirantes. PROJETOS - Popó anunciou que está fazendo uma série de eventos sociais pelo interior da Bahia. "O ingresso são dois quilos de alimentos não-perecíveis", disse o pugilista. "Iremos levar o boxe para muitas cidades aqui na Bahia. Com a minha presença, o evento ganha força e transforma a cidade", disse Popó, que ainda prepara o roteiro das cidades. Já o projeto Boxe Brasil deverá ter uma nova edição em dezembro, após a luta de Popó. "Não temos lugar definido, mas precisamos jogar para o fim do ano por causa da minha preparação." A TV Bandeirantes tem os direitos de transmissão do Boxe Brasil.