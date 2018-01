Popó disputa título dia 3 de janeiro O boxeador Acelino ?Popó? Freitas volta a lutar dia 3 de janeiro, provavelmente em Las Vegas, pelo título mundial dos leves, versão Organização Mundial de Boxe, diante do campeão Artur Grigorian. Popó viaja dia 6 para os Estados Unidos, onde vai iniciar os treinamentos para o combate. Antes, na terça-feira, fará gravações na Rede Globo do seu programa piloto, que fará parte do Esporte Espetacular. Popó abdica dos cinturões da Associação Mundial de Boxe (AMB) e da Organização Mundial de Boxe (OMB) dos superpenas.