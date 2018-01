Popó disputa unificação do título dos leves nos EUA Caminhar com Acelino Popó Freitas pelas alamedas do Foxwoods Casino é ter a certeza de que o pugilista brasileiro já se tornou uma celebridade para os turistas que invadem a região de Mashantucket, uma reserva indígena, em Connecticut, para gastar dinheiro nas mesas e nas máquinas de jogo. Por uma hora, o campeão mundial dos leves, versão Organização Mundial de Boxe, que luta neste sábado (com transmissão ao vivo a partir das 23 horas pela Rede TV e ESPN Brasil e acompanhamento online do estadão.com.br) com o norte-americano Juan Diaz, dono do cinturão da Associação Mundial de Boxe, mostrou-se extremamente motivado, após anunciar a aposentadoria ano passado. ?Já penso no título do Conselho Mundial.? De origem pobre, Popó possui preocupação social. Além de manter estabelecimento no bairro do Cabula, em Salvador, para 90 garotos, não descarta a possibilidade de entrar na política depois que pendurar as luvas. ?Muita gente me pergunta o porquê de eu não entrar.? estadão.com.br: Por ter anunciado a aposentadoria antes de a luta ser acertada, este será seu maior desafio? Popó: Não. Encaro todas as lutas da mesma forma. Posso dizer que a maior dificuldade física foi quando enfrentei gripado e com muita febre o argentino Jorge Barrios (o brasileiro venceu por nocaute no 12.º round). O estilo agressivo do Diaz é bom para você? Sim. Ele é um kamikaze no ringue. Não possui muita pegada, mas seu boxe tem um volume grande. Não poderei parar na frente dele, senão ele passa por cima. Usarei o contra-golpe, que é uma das minhas forças. A revista KO Boxing considerou sua última vitória, diante de Zahir Raheem, ano passado, aqui, como a pior vitória de 2006. O que você achou disso? Para se ter uma grande luta é preciso que os estilos dos lutadores se encaixem e os dois queiram lutar, coisa que o Zahir não quis. Quanto à opinião dos críticos, prefiro continuar fazendo a pior luta do ano e ser campeão a fazer a melhor luta e parar no hospital, como Arturo Gatti (ex-campeão canadense). Você vence a luta por nocaute? Vencerei, mas não me pergunte como. Com o quinto título mundial, qual será o próximo passo? O título do Conselho Mundial. É meu maior sonho e irei realizá-lo. Ainda este ano. Sempre mostrou-se preocupado com as questões sociais. Pensa em entrar na política? Não descarto a possibilidade. Muita gente me pára na rua e pergunta o porquê de eu não entrar para a política. O problema maior da política são os partidos. Mas acho que poderia ajudar ainda mais as pessoas.