Popó diz estar pronto para voltar a ser campeão dos leves Após perder o título dos pesos leves da Organização Mundial de Boxe há quase dois anos, o brasileiro Popó Freitas disse nesta quinta-feira que vai reconquistar o cinturão. Ele enfrenta o norte-americano Zahir Raheem na noite de sábado, no Foxwoods Casino, localizado na cidade de Mashantucket, nos Estados Unidos. O boxeador baiano deixou escapar o título ao perder para Diego Corrales por nocaute técnico em agosto de 2004. Por causa da derrota, o pugilista teve que ficar internado por cinco dias num hospital devido a fortes dores de cabeça. "Treinei quatro meses, estudei as últimas lutas do meu adversário e estou pronto para ser campeão mundial de novo e conquistar meu quarto cinturão", disse. "Foi aqui que ganhei o título mundial contra Artur Grigorian (da Armênia, em janeiro de 2004) e perdi para Corrales. Mas também vai ser aqui que vou reconquistá-lo", completou. Popó revelou que assistiu aos últimos combates do adversário norte-americano e descartou a possibilidade de sentir falta de ritmo por só ter feito duas lutas nos últimos 20 meses. "O trabalho com os sparrings foi muito duro, completo e mais difícil do que as próprias lutas. Me sinto com vontade de lutar e isso é o que mais importa." Popó também comentou sobre o estilo de lutar de Zahir. "Ele é liso, rápido, sabe se defender, mas treinei mais de 300 rounds para imprimir um ritmo forte desde o início. O objetivo é encurralá-lo nas cordas e atacar bastante", analisou. A pesagem dos dois pugilistas acontecerá nesta sexta-feira, às 18 horas (horário de Brasília). Os atletas dos pesos leves não podem ultrapassar os 61,235 kg. O combate, que vale o título vago da categoria, será transmitido ao vivo pela RedeTV.