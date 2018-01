Popó é a atração da pequena Dorado O brasileiro Acelino Popó Freitas, campeão mundial superpena pela Associação Mundial de Boxe e Organização Mundial de Boxe, é a mais nova atração de Dorado, em Porto Rico. Popó escolheu a pequena cidade turística para a fase final de preparação para o combate com o mexicano Juan Carlos Ramírez, no dia 15 de março, em Chicago, quando porá os cinturões em jogo. O pugilista deve permanecer em Dorado até uma semana antes da luta e segundo seu treinador, o porto-riquenho Oscar Suárez, o trabalho com luvas começará nesta sexta-feira, com a ajuda do brasileiro Juliano Ramos, do porto-riquenho Juan Gómez e de Luís Cláudio Freitas, irmão de Popó. Invicto em 32 lutas, com 29 vitórias por nocaute, Popó está animado por as sessões de treinamento serem abertas ao público. ?Gosto de mostrar meu trabalho?, disse. ?Subo no ringue para ganhar. Do contrário, prefiro ficar em casa?, declarou Popó ao jornal El Nuevo Día. ?Por isso, sempre nos preparamos para ganhar, não importa se for ou não por nocaute.? Ramírez tem 29 vitórias e 4 derrotas no cartel. Segundo Suárez, o mexicano é um pugilista experiente, que já enfrentou vários campeões mundiais. ?Mas vamos chegar ao combate muitíssimo bem preparados, com uma qualidade de golpes extraordinária?, garantiu o técnico de Popó, que foi treinador do ex-campeão Naseem Hamed. Popó, em sua primeira visita ao país, está gostando de Porto Rico. ?O clima é bem parecido ao da minha cidade, Salvador.?