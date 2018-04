Popó e Mayweather lutam só em 2003 As novas unificações de título que Popó pretende fazer não devem acontecer antes de 2003. Antes, ele quer fazer três ou quatro lutas preparatórias, a primeira delas, nos Estados Unidos, provavelmente em junho. Só depois, deve começar a agendar confrontos contra os dois outros campeões mundiais dos superpenas, os americanos Floyd Mayweather ? do Conselho Mundial de Boxe e considerado um dos melhores lutadores do mundo em todos os pesos ? e Steve Forbes, da Federacao Internacional de Boxe. Leia mais no JT