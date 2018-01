Popó é zebra para vencer luta por cinturão dos leves Acelino Popó Freitas é considerado zebra para derrotar o norte-americano Zahir Raheem, dia 29 de abril, em Mashantucket, Estados Unidos, na disputa do cinturão dos leves da Organização Mundial de Boxe (OMB). Segundo indicação da revista World Boxing deste mês, Raheem é favorito na proporção de 3 por 1. ?Se Raheem dominou tão bem a luta diante de Eric Morales, não existe razão para pensar que ele não fará o mesmo com Freitas?, opinou a publicação, que se refere à grande vitória do lutador dos Estados Unidos diante do ex-campeão Eric Morales, por pontos, em setembro. Popó não luta desde julho do ano passado, quando nocauteou no primeiro assalto o panamenho Fabian Salazar, em Salvador. Uma vitória sobre Raheem garantirá ao brasileiro o quarto título mundial.