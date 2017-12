Popó embarca para local da luta O campeão mundial de boxe, Acelino ?Popó? Freitas viajou neste sábado de manhã para Connecticut, nos Estados Unidos, onde no sábado, dia 3, vai enfrentar o atual campeão dos Leves pela Organização Mundial de Boxe (OMB), o uzbeque Artur Grigorian. Campeão dos Superpenas pela OMB e Associação Mundial de Boxe (AMB), Popó, 28 anos, disputará o título de Grigorian, de 36, em luta promovida pela empresa americana Showtime, no Hotel Foxwoods Casino, em Connecticut. No início de novembro, o pugilista brasileiro embarcou com destino a Palm Spring (EUA) para intensificar os treinamentos, a cargo do técnico porto-riquenho Oscar Suarez.