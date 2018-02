Popó enfrenta a catimba argentina A pesagem desta sexta-feira no Hotel Meliá Mofarrej serviu para esquentar o combate deste sábado, às 22 horas, entre o brasileiro Acelino Popó Freitas e o argentino Fernando David Saucedo, no Ginásio do Ibirapuera. O combate será o primeiro de Popó ? cuja última luta no Brasil foi em janeiro de 2001 ? desde a derrota de agosto para o norte-americano Diego Corrales que valeu o cinturão dos leves da Organização Mundial de Boxe. Por um acordo no contrato dos lutadores, ficou acertado que, por não ser uma disputa por título mundial, o limite de peso seria 62,5 quilos, um a mais que a categoria dos leves. Popó pesou 62,2 quilos, enquanto Saucedo acusou 61,3 quilos. ?Tínhamos um acordo de 62 quilos. Mas tudo bem. Lutar aqui no Brasil é sempre assim?, disse uma pessoa do staff do argentino. ?O problema é de Popó que passou cinco dias na sauna para perder peso. Vai entrar desgastado e talvez não agüenta o ritmo.? ?Não tenho problema nenhum?, afirmou Popó. ?Eu me sinto forte. Sempre luto como superpena, por isso peso não é problema para mim?, afirmou Saucedo, que prometeu desestabilizar Popó no combate com um gancho de esquerda no fígado. Newton Campos, presidente da Federação Paulista de Boxe, ratificou que o peso limite para esta luta é de 62,5 quilos. ?É catimba dos argentinos.? O dirigente também negou qualquer problema com a balança, criticada pela equipe de Saucedo. ?Eu peso menos que isso?, disse o argentino. Popó, de 29 anos, soma 35 vitórias, com 31 nocautes, e uma derrota. Saucedo acumula 16 vitórias, sem nocautes, três empates e duas derrotas. Nunca foi derrotado por nocaute. Caso vença, Popó vai lutar pelo título mundial em abril, nos Estados Unidos, provavelmente, contra o norte-americano Julio Diaz pelo cinturão da Federação Internacional de Boxe. Além de Popó x Saucedo, a noitada, que terá mais sete lutas, destaca o duelo entre o brasileiro Valdemir Pereira, o Sertão, contra o argentino Pastor Humberto Maurin, pelo título latino-americano dos penas. Entre os cruzadores, se enfrentam Laudelino Barros e Marco Duarte, ambos brasileiros. O Ginásio do Ibirapuera, construído em 1958, foi palco de grandes lutas. A primeira delas aconteceu no mesmo ano quando Paulo de Jesus nocauteou violentamente Milton Rosa no nono assalto e ficou com o título brasileiro dos médios. Em 1962, o maior dos combates. Eder Jofre, o maior galo da história do boxe, unificou o título ao derrubar o campeão europeu, o irlandês Johnny Caldwell no décimo assalto. Em 1971, Servílio de Oliveira bateu Tony Moreno, mas descolou a retina e teve a carreira prejudicada. Em 1987, Maguila venceu, por pontos, o ex-campeão dos pesados James ?Quebra Ossos? Smith.