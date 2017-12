Popó enfrenta argentino no Ibirapuera O argentino Fernando David Saucedo, de 23 anos, será o adversário do brasileiro Acelino Popó Freitas, dia 11 de dezembro, no Ibirapuera, em São Paulo. O anúncio foi feito hoje pelo empresário Arthur Pelullo, que definiu com a Globosat a transmissão da luta via pay-per-view. A assinatura deverá custar R$ 50, 00. O cartel de Saucedo, que só lutou duas vezes fora da Argentina - uma na Itália e outra na Austrália - não assusta. Em 21 lutas, o pugilista perdeu três vezes, empatou duas e venceu 16, mas nenhuma por nocaute. HOLYFIELD - A Comissão Atlética de Nova York suspendeu a licença do ex-campeão. "Por mim, ele não luta mais", disse Scott Stevens, presidente da comissão.