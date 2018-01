Popó enfrenta Attah em Phoenix O boxeador brasileiro Acelino Popó Freitas vai enfrentar o nigeriano Daniel Attah, dia 3 de agosto, no Dodge Theater, em Phoenix, no Arizona, Estados Unidos. Esta será a primeira vez que Popó vai defender o cinturão dos superpenas da Associação Mundial de Boxe, conquistado em janeiro diante do cubano Joel Casamayor, e a oitava oportunidade que o brasileiro defenderá o título da Organização Mundial de Boxe, ganho em 1999. Os lutadores estão invictos. Popó venceu os 31 combates que disputou como profissional, com 29 nocautes, enquanto Attah venceu 20 vezes (oito nocautes).