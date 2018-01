Popó enfrenta Ranchero em Chicago A Bobby Hitz Productions, o empresário Art Pellulo, da Banner Promotions, e Oswaldo Kuchle, da Promociones del Pueblo, confirmaram nesta sexta-feira que o boxeador brasileiro peso superpena Acelino Popó Freitas defenderá seus cinturões da Associação Mundial de Boxe (AMB) e Organização Mundial de Boxe (OMB) diante do mexicano Juan Carlos "Ranchero" Ramirez, dia 15 de março, em Chicago. Ranchero, que soma 29 vitórias (12 nocautes) e quatro derrotas, foi campeão mexicano dos supergalos e dos penas. Acumula vitórias importantes sobre os ex-campeões Cesar Soto e Jesus Salud. Ele substituiu Gabriel Ruelas, que não teve seu currículo aprovado pelo canal Showtime, detentor dos direitos das lutas do brasileiro. Está invicto há seis lutas. Popó soma 32 vitórias, com 29 nocautes.