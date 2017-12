Popó espera apoio brasileiro em Connecticut Cerca de 200 brasileiros deverão apoiar o boxeador brasileiro Acelino ?Popó? Freitas na madrugada de domingo, no Foxwoods Casino, em Connecticut, na tentativa de conquistar o título mundial dos leves, versão Organização Mundial de Boxe, diante do campeão Artur Grigorian, do Usbequistão. A TV Globo anuncia a transmissão do combate a partir das 2h30. Popó x Grigorian está previsto para ter início às 3 horas. ?Fomos surpreendidos quando chegamos aqui em Connecticut no sábado com a recepção. O Popó ficou muito animado?, afirmou Antonio Garrido, advogado de Popó. Segundo ele, a maioria dos brasileiros do grupo está participando de um curso de intercâmbio para trabalhos em casinos. ?O único problema para eles (os brasileiros) será pagar o valor do ingresso?, disse Garrido. O bilhete mais barato para Popó x Grigorian custa US$ 75 e o mais caro, US$ 150. O ginásio do Foxwoods Casino tem capacidade para cerca de 2,5 mil. ?A data (3 de janeiro) é ingrata, mas o interesse pelo combate, aqui nos Estados Unidos, é muito grande?, afirmou Garrido.