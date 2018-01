Popó faz treino aberto ao público nesta quarta nos EUA O lutador brasileiro Acelino Popó Freitas realiza nesta quarta-feira um treino aberto ao público no hotel Foxwoods Casino, em Mashantuket, no Estado de Connecticut, Estados Unidos. Um ringue foi montado próximo a um dos restaurantes do hotel, para que público possa assistir ao treino. Popó luta no sábado contra o americano Juan Diaz, pela unificação dos títulos mundiais na categoria leve. O brasileiro é o atual campeão pela Organização Mundial de Boxe (OMB) e Diaz detém o cinturão da Associação Mundial de Boxe (AMB). O rosto de Popó já está estampado por todo o hotel, no cartaz promocional da luta, que mostra uma imagem estilizada dos pugilistas. Quase todos os 4 mil ingressos já foram vendidos. Até esta terça à noite, restavam apenas 300 entradas - com preços a partir de US$ 100 (cerca de R$ 200,00). A presença de Don King, empresário de Diaz, é outra atração da luta.