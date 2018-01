Popó faz treino para promover luta por título dos leves O pugilista brasileiro Acelino ´Popó´ Freitas fez na manhã desta quarta-feira um treinamento promocional para a luta que vale a unificação do título na categoria leve contra o norte-americano Juan Diaz. Sob a orientação dos técnicos Ulisses Pereira e Oscar Suárez, Popó correu por uma das alamedas do Foxwoods Casino, em Mashantuket (EUA), além de fazer alongamento e aprimorar alguns golpes para a luta. O treino, que durou 30 minutos e foi bem leve, foi acompanhado por centenas de pessoas que passavam pelo local, que receberam o carinho do atleta brasileiro, que posou para fotos e distribuiu autógrafos. Popó, atual campeão pela Organização Mundial de Boxe (OMB), luta neste sábado (às 23 horas de Brasília) contra o detentor do cinturão da Associação Mundial de Boxe (AMB), Diaz.