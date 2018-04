Popó indica ?sucessores? no boxe O boxe brasileiro vai parar em Acelino ?Popó? Freitas? Desde que o pugilista baiano conquistou seu segundo título mundial dos superpenas, sábado, vencendo o cubano Joel Casamayor, o boxe nacional voltou a ganhar grandes espaços na mídia. Agora, ficou a dúvida. Outros brasileiros terão condições de conquistar títulos ou Popó será o Guga do boxe, único com destaque no cenário mundial? ?Temos lutadores com muito potencial. O que falta é eles serem bem trabalhados?, diz o próprio Popó. Para ele, quatro pugilistas brasileiros têm chances de conquistar cinturões nos próximos anos. Leia mais no Jornal da Tarde