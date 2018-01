Popó inicia busca pelo quinto título mundial contra Juan Diaz Acelino Popó Freitas quer brilhar em 2007. Para isso, o primeiro passo a ser dado pelo pugilista baiano, de 31 anos, quatro vezes campeão do mundo é vencer o norte-americano Juan Diaz, neste sábado, no ringue do Foxwoods Casino, em Mashantucket, Connecticut (EUA). A luta terá transmissão online do estadão.com.br a partir das 23 horas. Neste mesmo horário, a Rede TV! e a ESPN Brasil prometem abrir a transmissão ao vivo. O ginásio será aberto às 18h30 (19h30 de Brasília) e a primeira luta começa às 18h30 (20h30 de Brasília). Campeão dos leves pela Organização Mundial de Boxe, Popó, caso vença vai ficar também com o cinturão da Associação Mundial, que pertence a Diaz desde 2004. ?Vim para levar o quinto título?, disse o brasileiro. ?Mas meu maior sonho é ser campeão pelo Conselho Mundial. E isso virá antes do fim do ano?, disse o brasileiro, que prevê um duelo com o norte-americano Erik Morales, em Las Vegas para outubro ou novembro. Morales terá de derrotar o mexicano David Diaz, atual campeão do CMB, em julho. Pensar em um título sem ter ainda ganho outro não significa que Popó esteja menosprezando Diaz. ?É um grande lutador. Um dos melhores da grande escola mexicana de boxe. Precisarei me manter em ação todos os roundes para que ele não passe por cima de mim.? Popó conhece bem o estilo de Diaz, que deverá superar os cem golpes disparados em cada round. ?Agradeço Freitas pela oportunidade e não irei desperdiçá-la. Esta é a maior luta de minha vida e preciso vencer para alegrar minha família, que tanto depende e se orgulha de mim?, disse o pugilista, que divide seus treinamentos com as aulas de Ciências Políticas na Universidade de Houston, onde nasceu há 23 anos. ?Ele é o novo Julio César Chavez?, exagerou o empresário Don King, que cuida da carreira de Diaz. O cartel dos lutadores Acelino Freitas Nome Juan Diaz Popó Apelido Baby Bull 21/9/1975 (31 anos) Data de nascimento 17/9/1983 (23 anos) Salvador (BA) Local de nascimento Houston (Texas, EUA) 1,68 metro Altura 1,68 metro 38 Vitórias 31 nenhum Empates nenhum 1 Derrotas nenhuma 32 Nocautes 15