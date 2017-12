Popó já está de volta ao Brasil O lutador Acelino ?Popó? Freitas - que no sábado manteve seus títulos mundiais ao vencer de forma dramática o argentino Jorge Barrios em Miami (EUA) - desembarcou no Brasil na manhã desta segunda-feira. O campeão se mostrou surpreso com as dificuldades que encontrou na luta, resolvida apenas no último assalto. Reclamando de dores pelo corpo - especialmente nas pernas - e dizendo-se muito cansado, Popó disse que esta foi a luta mais dura que já teve na carreira. ?Ele luta como uma lula; cheio de braços?, comparou. ?Foi muito complicado, mas também foi ótimo, porque eu ganhei muita experiência?, afirmou. Popó explicou as duas quedas que sofreu no combate. ?Na primeira perdi o equilíbrio, mas a segunda foi um golpe mesmo?, admitiu. ?Tanto que eu até cuspi o protetor de boca para ganhar um tempinho a mais para me recuperar?, confessou. Depois de uma rápida escala em São Paulo, o lutador seguiu para Salvador, onde mora. Popó disse que nos próximos dias que apenas descansar.