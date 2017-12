Popó leva boxe para a classe alta Se o tênis contou com os bons resultados de Guga para se popularizar, há quem acredite que Acelino "Popó" Freitas fez o caminho contrário pelo boxe - levando a modalidade, considerada esporte de baixa renda, para as classes média e alta. Após Popó conquistar o título mundial dos superpenas da Organização Mundial de Boxe em 1999, tornando-se um dos show man da rede Globo, várias academias de São Paulo passaram a oferecer aulas da modalidade. Leia mais no Jornal da Tarde