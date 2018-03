Popó luta dia 7 de agosto contra Corrales O boxeador Acelino Popó Freitas, de 28 anos, volta ao ringue dia 7 de agosto, em local a ser definido nos Estados Unidos, contra o norte-americano Diego Corrales. O brasileiro vai defender o título mundial dos leves conquistado em janeiro, sobre Arthur Grigorian, do Usbequistão. Corrales, ex-campeão dos superpenas, venceu em março o cubano Joel Casamayor, que fora derrotado por Popó em janeiro de 2002. Detalhe: Popó x Corrales será transmitido pelo canal Showtime, que bancou a proposta do rival HBO, que queria cuidar dos combates do lutador brasileiro. Inauguração - Popó inaugura nesta terça-feira, em Salvador, às 20 horas, uma nova academia, localizada no bairro da Pituba. O local tem 300 metros quadrados e com capacidade para 800 alunos. Esta é a terceira academia do pugilista - ele possui outra em Salvador e uma em Goiânia.