Popó luta em Miami neste sábado O pugilista Acelino "Popó" Freitas luta neste sábado, em Miami, com o ganês Alfred Kotey, em dez assaltos. Campeão mundial dos superpenas pela Organização Mundial de Boxe, o brasileiro fará esse combate, que não vale o cinturão, apenas como preparação para enfrentar o cubano Joel Casamayor - esse sim, seu grande adversário - provavelmente no início do ano que vem. Campeão dos superpenas pela Associação Mundial de Boxe, Sotomayor luta com Joe Morales no mesmo programa deste sábado, que terá ainda o confronto entre Steve Forbes, campeão dos superpenas pela Federação Internacional de Boxe, e John Brown. Floyd Mayweather, o outro campeão dos superpenas, pelo Conselho Mundial de Boxe, vai colocar seu cinturão em jogo em 10 de novembro, contra Jesus Chávez, em São Francisco. O combate foi confirmado na quinta-feira.