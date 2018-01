Popó luta nos EUA e se prepara para virar tema de filme Acelino Popó Freitas vai virar filme. Os principais momentos da carreira e da vida do boxeador baiano estão sendo registrados e o projeto, apesar de ainda embrionário, é ambicioso e pretende se transformar em um longa-metragem num futuro próximo. ?Existe a idéia, estamos produzindo, mas ainda é muito cedo para falar. A preocupação agora é a luta de sábado (hoje)?, disse Jeosafá Santos, amigo e sócio de Popó na empresa Boxe Brasil, que organiza combates e promove lutadores. De fato, Popó está totalmente concentrado na luta que faz neste sábado, contra o norte-americano Zahir Raheem, valendo o título mundial dos leves, versão Organização Mundial de Boxe. O combate acontece na cidade de Mashantucket, nos Estados Unidos, e a RedeTV transmite ao vivo, a partir das 23h15 (horário de Brasília). Filme de Popó Em Mashantucket, as filmagens estão sendo feitas pelo cinegrafista Giovani Lima, da Malagueta Filmes, de Salvador. Todos os ângulos de Popó foram registrados desde quarta-feira. O treinos pela manhã e à noite, o jogo de buraco e a concentração no quarto do hotel, a entrevista coletiva e a pesagem. Neste sábado, antes, durante e depois do combate serão eternizados momentos inéditos do pugilista brasileiro. O filme também vai reunir o cotidiano de Popó, em Salvador, com sua mulher, filhos, parentes e amigos. O boxe sempre é um ótimo tema para os filmes de Hollywood. Os maiores nomes do cinema já encarnaram grandes campeões em filmes consagrados como ?Rocky? (Sylvester Stallone), ?Touro Indomável?(Robert de Niro) e ?O Campeão? (Kirk Douglas). No Brasil, o documentário ?Quebrando a Cara?, de Ugo Georgetti, imortalizou a carreira do lendário Eder Jofre.