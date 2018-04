Popó luta para sair do ostracismo A três dias da maior luta de sua carreira, Acelino "Popó" Freitas está sonhando com o futuro. Uma grande mudança para quem passou um 2001 conturbado, com uma batalha judicial com seu ex-empresário e ex-técnico, problemas na família e apenas duas chances de fazer o que mais gosta: subir ao ringue e vencer seus adversários. No sábado, a carreira do baiano pode dar seu salto definitivo. Ele vai entrar no ringue do Cox Pavilion del Thomas & Mack Center, em Las Vegas, para enfrentar o cubano Joel Casamayor, campeão olímpico em Barcelona/1992 e detentor do cinturão dos superpenas da Associação Mundial de Boxe. Leia mais no Jornal da Tarde