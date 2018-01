Popó: muito mais que um campeão Acelino "Popó" Freitas: a prova de que vida de necessidade, dura, sofrida, não leva necessariamente à amargura ou à criminalidade. Hoje campeão mundial dos superpenas nas versões Associação Mundial de Boxe e Organização Mundial de Boxe, o baiano tem paciência, muita vontade de trabalhar e abraçar seus familiares e crianças, sorriso bonito e - principalmente - humildade. Para quem, como ele diz, dormia no chão até três anos atrás, é uma alegria poder dar conforto a pais, irmãos. Poder aproveitar as férias dando voltas de carro pela bela paisagem da Bahia. Leia mais no Jornal da Tarde