Popó não vai parar e diz que vai desafiar campeão da CMB A perda do título mundial dos leves da organização Mundial de Boxe (OMB) para o norte-americano Juan Diaz no sábado por abandono após o oitavo round não significa o fim da carreira como profissional para Acelino "Popó" Freitas. Mesmo triste com a derrota, ele disse, no hotel após a luta, que sonha com a conquista do título do Conselho Mundial de Boxe (CMB). "Ainda não vou parar. Vou esperar a luta entre David Diaz e Erik Moralez [em agosto, valendo o título dos leves], para enfrentar o vencedor e disputar esse cinturão, que não tenho em meu currículo", disse o brasileiro. A permanência como lutador significa que ele manterá seu ritmo de treinamentos e a carreira de empresário no Brasil, para onde retorna nesta semana. Popó contou ainda que a decisão do abandono da luta foi de seu técnico, Oscar Suarez, com sua concordância. Os dois conversaram assim que terminou o oitavo round e o pugilista conta o diálogo: "o Suarez me perguntou como eu estava e disse para ele que o Diaz estava me machucando. Daí quis saber se eu queria interromper a luta e deixei a cargo dele, pois ele é experiente e sabe o que é melhor." Agora, além de esperar o combate pela CMB, Popó espera fazer com que a Boxe Brasil, sua empresa, consiga um acordo com Artur Pelullo, ou Don King ou Oscar Della Hoya para enviar seus lutadores para duelos nos Estados Unidos, pois tem três campeões latino-americanos.